У Тернополі в Домі печалі попрощалися із директором Центру екстреної медичної допомоги Михайлом Джусом. Він був Заслуженим лікарем України, 28 років пропрацював у екстреній медичній допомозі міста. Помер у віці 64 років.

Провести Михайла Джуса в останню путь прийшли його родичі, друзі, знайомі та колеги міста, повідомляє Суспільне.

Коли тіло лікаря везли на Микулинецький цвинтар, працівники “швидкої” востаннє ввімкнули для нього сирени автівок.

Після панахиди на Микулинецькому цвинтарі дружина Михайла Джуса Наталія подякувала усім, хто прийшов попрощатися з її чоловіком.

“Дякую всім працівникам “швидкої”, всім сестрам, всім лікарям, які допомагали кожну хвилинку, на кожний його поклик, на кожне його прохання, дякую всій родині, яка сильно скорботна і сильно переживає, великий сум в нас за ним. Друзям, знайомим, всі ми щиро дякуємо. Ми любимо тебе, батьку наш”, – каже дружина Михайла Джуса.

Михайло Джус народився 25 березня 1958 року на Борщівщині. В 1986 році закінчив Чернівецький медичний інститут за спеціальністю “Лікувальна справа”. Із 1986 по 1994 рік працював в Тернопільській обласній клінічній лікарні. З 1994-го – головний лікар Тернопільського міського центру швидкої допомоги, керував комунальним некомерційним підприємством тернопільської обласної ради “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.