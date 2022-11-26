Переправляли чоловіків призовного віку через кордон – на Тернопільщині викрито групу осіб.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 3 особам за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, подружжя разом зі спільником з травня 2022 року переправляли чоловіків до країн Європейського Союзу. Маючи ліцензію на міжнародні вантажні і пасажирські перевезення й можливість подавати дані на внесення до системи «Шлях», жителі Кременеччини для перетину чоловіками кордону записували їх як водіїв автобусів. Якщо людина їхала з дозволом перебування за кордоном на місяць – вона платила цим підприємцям 300 доларів США, якщо на необмежений термін – від 2 500 до 3 000 доларів США. В такий спосіб через дії підозрюваних в систему «Шлях» було внесено відомості на понад 300 осіб, які підлягають мобілізації.

Під час спільної операції поліцейських й прикордонників під процесуальним керівництвом прокурорів було викрито чергову «партію» – 7 ухилянтів від мобілізації при перетині державного кордону в пунктах пропуску «Рава- Руська» та «Угринів».

При проведенні правоохоронцями 21 обшуку вилучено іноземної та національної валюти на суму близько 4 млн грн, 9 транспортних засобів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку. Вирішується питання про накладення арештів на вищезазначене майно й запобіжні заходи щодо підозрюваних.

Триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі ГУНП в Тернопільській області.