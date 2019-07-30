Серйозна ДТП сталася в селі Ступки.

Сильний удар, автомобілі розвернуло по кілька разів і як результат – одна людина загинула, іншу з травмами доправили до лікарні.

В селі Ступки Тернопільського району на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка близько 12:00 не розминулися Skoda Octavia та Volkswagen Passat.

В обох автівках від удару спрацювали подушки безпеки, проте кермувальник Volkswagen(у) загинув на місці події. Жінку-водія з іншого авто госпіталізували до лікарні.

Через сильний удар потерпілих заблокувало у салонах транспортних засобів. Їх вивільняли рятувальники – у Skoda вирізали дах, в іншому автомобілі – двері.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини автопригоди. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.