Вогонь охопив ресторан “Гаїті”, що у Великих Гаях.
Як повідомляють у ДСНС, пожежа виникла в обідню пору 3 листопада.
Вогнем частково знищено перекриття та покриття будівлі на площі 200 м. кв.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї держаної пожежно-рятувальної частини та відділенням частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
На місце пожежі залучалися працівники оперативно-координаційного центру.
Під час гасіння пожежі врятовано будівлю ресторану.