Вогонь охопив ресторан “Гаїті”, що у Великих Гаях.

Як повідомляють у ДСНС, пожежа виникла в обідню пору 3 листопада.

Вогнем частково знищено перекриття та покриття будівлі на площі 200 м. кв.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї держаної пожежно-рятувальної частини та відділенням частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

На місце пожежі залучалися працівники оперативно-координаційного центру.

Під час гасіння пожежі врятовано будівлю ресторану.