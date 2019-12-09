«Червоні лінії», – акція під такою відбулася під «білим домом» у Тернополі.

Зібралися представники громадськості, політичних партій і організацій. Вони звернулися у президента України з вимогою – не перетинати «червоних ліній» під час переговорів у Франції.

Під облдержадміністрацією люди почали збиратися післяобідньої пори. Акція тривала до вечора.

«Таким чином ми попереджаємо президента про те, що «червоні лінії» не можна перетинати. Ми хочемо докричатися до влади, показати, що ми є, і яка наша позиція», – наголосив співорганізатор акції Дмитро Гайдуцький.

«Червоні лінії» стосуються таких принципів: ніякої федералізації, жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу, ніяких виборів на окупованих територіях, жодних компромісів щодо міжнародних судових процесів щодо Росії.

На акцію «Червоні лінії» у Тернополі прийшло близько сотні людей, серед яких – ветерани російсько-української війни.

«Я хочу підтримати європейське майбутнє України. Для нас найголовніше, щоб продовжувався європейський курс України. Ми не будемо терпіти, якщо президент Зеленський піде на будь-які поступки Росії. Європейський курс України – це стратегічна ціль, це надважливо», – каже тернополянин Степан Оконський.

Додамо, біля Офісу президента України у столиці протестують від учорашнього вечора. Серед мітингарів – і жителі Тернопільщини. Люди чекають результатів переговорів «Нормандської четвірки» у Франції.

Софія Романська