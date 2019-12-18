Під будівлею Верховної Ради України сьогодні, 18 грудня, зібралося кілька сотень мітингувальників, які виступають проти продажу землі сільськогосподарського призначення.

З низкою вимог до столиці приїхали також депутати Тернопільської обласної ради на чолі з головою Віктором Овчаруком. Вони висловили категоричну незгоду щодо спроб запровадження в Україні так званого «ринку землі». Керівники та представники фракцій «Свободи», «Батьківщини», «Європейської солідарності», «Радикальної партії Олега Ляшка» провели під стінами ВРУ виїзне шосте пленарне засідання дванадцятої сесії Тернопільської облради, на якому прийняли відповідне звернення до керівництва держави.

Запровадження ринку землі – перший крок до деморалізації Збройних сил України. Про це у виступі під будівлею Верховної Ради заявив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Сьогодні в Україні – війна, наші Герої захищають рідну землю. Якщо в такий час ми дамо можливість продавати українські території, то це, я вважаю, перший крок до деморалізації Збройних сил України. Ми не можемо торгувати землею, поки не буде встановлено контроль за кордонами Української держави. Нам кажуть: «Українець стане власником на своїй землі». А ви приїдьте до того українця, запитайте, чи може він придбати землю? За такі заробітні плати та пенсії – це неможливо. Нам обіцяють, що з прийняттям ринку землі підніметься економіка. Але стоїть питання, чия економіка? Хіба іноземних держав, але точно не України, – наголосив Віктор Овчарук.

Також голова облради зачитав звернення від депутатського корпусу, яке передали керівництву держави. У ньому депутати виступають проти запровадження в Україні так званого «ринку землі» та пояснюють, що він спрямований на здійснення безсоромного пограбування українців. Також у документі вимагають від Президента України Зеленського В.О. зняти з розгляду Верховної Ради України питання прийняття відповідного законопроекту.

– Події останніх днів засвідчили, що влада на чолі з президентом Зеленським не має наміру дослухатися до думки українського народу і робитиме все можливе для продовження реалізації злочинного задуму руйнації української державності через розпродаж української землі іноземним олігархам. Перш за все, російським, тим самим знищуючи українське селянство. Нехтуючи позицією більшості місцевих рад України, ігноруючи думку більше 70 % населення України, не зважаючи на багаточисленні акції протесту фермерів, аграріїв, політичних партій та громадських організацій, які за останні тижні прокотилися по всій Україні і їх сила продовжує зростати, злочинна влада на чолі з президентом, використовуючи маріонеткову провладну більшість у ВРУ, на цьому тижні зробить спробу проголосувати в другому читання за антиукраїнський злочинний законопроект про запровадження так званого «ринку землі» … Вони відверто та цинічно брешуть про економічний рай та мільярдні інвестиції, які чекають Україну після прийняття грабіжницького закону. Насправді, українське село чекає руйнація, адже іноземні корпорації за безцінь скуплять українську землю,– зачитав Віктор Овчарук.

Слово взяв й голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк.

– Рішення, яке ми озвучили, підтримали не лише в облраді. За нього проголосували 17 районних рад Тернопільщини, які висловили свою позицію проти ринку землі. Вчора я прочитав, що Президент України каже, мовляв, влада місяцями обговорює з людьми ринок землі і хоче провести друге читання. В Тернопільській області такі обговорення також проводилися, приїжджали представники теперішньої влади. Я хочу офіційно повідомити, що немає на Тернопіллі жодної людини, яка підтримує ринок землі. Навіть чиновники, котрі працюють в обласній адміністрації, департаменті АПК. Ніхто не підняв руки і не сказав, що цей ринок землі треба запроваджувати. Давайте оглянемося навколо себе. Подивіться, що відбувається. Два тижні тому у Бахматі на Донеччині два проросійських покидьки вбили українського націоналіста за те, що він говорив української мовою. Минулого тижня, коли в аграрному комітеті розглядали питання про ринок землі, почалося переслідування патріотів-націоналістів. Все через те, що вони пояснили «слугам народу», що ті не мають розписуватися за весь український народ. До них почали в 5 ранку приходити та витягувати з дому. Українців вбивають на своїй території за мову, за землю, за захист національних інтересів. Теперішня влада нам, українцям, оголосила внутрішню війну. Вони не будуть слухати нас у владних кабінетах. Ми маємо говорити на вулицях. У Києві, Черкасах, Сумах, усюди, де є українці, – виступив Олег Сиротюк.