Тренування в умовах, що максимально наближені до бойових, влаштували для тернопільських артилеристів. Бійці вдосконалювали воєнні навички під прикриттям димової завіси.

Особливий акцент під час тренувань ставиться на злагодженості дій підрозділу при попаданні у засідку, правильному десантуванню особового складу та зайнятті вогневих рубежів для проведення контрнаступальних заходів, – розповідає прес-офіцер Юрій Кульпа. Відтак артилеристи відпрацьовують поведінку в умовах засідки.

“Бійці підрозділу охорони артилерійської бригади, під час тренувань відпрацьовують контрзасадні заходи. Військові вдосконалюють навички з укріплення транспортних засобів відповідно до умов активних бойових дій, відпрацьовують якісний розбір секторів спостереження в русі та найбільш безпечне розміщення особового складу в автомобільному кузові. Армійці тренуються в умовах, наближених до бойових, під прикриттям димової завіси”.

За словами військових, такі тренування допомагають їм згуртуватися, відпрацювати слабкі сторони та вийти на новий рівень.

Софія Романська