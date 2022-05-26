Сьогодні, 26 травня, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк благословив та передав 7 автомобілів (2 позашляховики та 5 реанімобілі) для потреб Збройних Сил України.

Владика Василій окропив транспортні засоби святою водою та прочитав молитву благословення, а, відтак, побажав, щоб Бог під охороною завжди тримав ці автомобілі і кожен, хто їх використовуватиме, був збережений від всякої злої пригоди. Про це повідомляє прес-служба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Один реанімобіль отримає військово-медична служба у м. Гусятин, 4 інші безпосередньо будуть передані у 4 військові частини, 2 позашляховики будуть доставлені на передову найближчим часом.

Фундаторам автомобілів стали: о. Марко-Ярослав Семеген, настоятелю собору Святої Софії у місті Римі, президент товариства «Свята Софія», о. Юліян Скаськів, капелан української громади Сан Джузеппе Везувіано (Рим-Оттавіано, Італія), священники Зарваниці о. Володимир Топоровський та о. Тарас Вінницький, фундація «Покрова» (Італія).

Кир Василій дякував отцям, які є його вихованцями та закінчили Тернопільську семінарію, за допомогу та любов до України. Також висловив слова вдячності народному депутату Миколі Люшняку, який допомагав у вирішенні питань, пов’язаних із логістичною доставкою, о. Володимиру Фірману, о. Роману Дутчаку, водіям, які доставили автомобілі, працівникам ФГ «Зарваниця АГРО”, які безкоштовно здійснили техогляд і ремонт.

Насамкінець, високопреосвященний Василій підсумував, що Тернопільсько-Зборівська архиєпархія з ініціативи і сприяння священників та багатьох людей доброї волі станом на сьогодні уже передала 36 автомобілів та відправила поверх 700 тон гуманітарного вантажу на Схід України.