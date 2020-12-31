Під Новий рік на Тернопільщині різко ускладнилася ситуація з коронавірусом

233 нові випадки коронавірусу діагностували на Тернопільщині минулої доби. Після тривалої стабілізації епідпроцесу, кількість хворих різко збільшилася. Епідеміологи позв’язують це із передсвятковою метушнею.

Протягом тижня кількість нових випадків захворюваності на Тернопільщині не перевищувала двох сотень, окрім 24-25 грудня, а впродовж останніх двох днів їх кількість знижувалася до менше сотні – зазначила на селекторній нараді головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Втім, минулої доби простежується стрибок у рівні захворюваності.

“Ми продовжуємо працювати і кожного дня моніторити епідситуацію. Бачимо, що протягом тижня спостерігалося зниження рівня захворюваності. Ми пов’язуємо це також і з тим, що вже виробився частково колективний імунітет на рівні 30%, а також із тим, що жителі регіону намагаються дотримуватися карантинних правил. Щодо прогнозів обласного лабораторного центру, то після Різдвяних свят можливе підвищення рівня захворюваності. Оскільки припускаємо, що можливе збільшення кількості соціальних контактів. Тому вкотре закликаємо жителів нашого регіону дотримуватися визначених санітарно-епідемічних правил”.

Кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в області перетнула межу в 34 тисячі. Також у регіоні почастішали випадки повторного інфікування коронавірусом, зокрема зареєстровано понад три десятки таких фактів. Лікарі припускають, що їхня реальна кількість набагато більша.