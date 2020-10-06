Дві автопригоди, у яких постраждали пішоходи, задокументували працівники поліції.

5 жовтня, близько 20 години водій автомобіля Chery Amulet на вулиці Стуса здійснив наїзд на мешканку обласного центру, 1935 року народження, жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Потерпілу госпіталізували.

Вранці, 6 жовтня на вулиці Бережанській автомобіль Skoda збив на пішохідному переході 11-річну школярку, яка прямувала до навчального закладу. Малолітню доправили до медзакладу, травми у дівчини попередньо легкі.

У водіїв взято забори крові на вміст алкоголю. Події внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 286 ККУ.