Під колеса автомобіля потрапила шестирічна дитина. Вона у реанімації

10 грудня під колеса автомобіля потрапила шестирічна жителька Бучацького району.

За попередньою інформацією, малолітня йшла узбіччя вулиці у попутному напрямку з транспортними засобами. В якийсь момент вона розвернулася, вибігла на проїжджу частину дороги і опинилася під колесами автомобіля.

Водій ВАЗу не встиг вчасно загальмувати і як результат – дитину з струсом головного мозку та відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до реанімації.

Кермувальник попередньо тверезий.