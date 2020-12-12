10 грудня під колеса автомобіля потрапила шестирічна жителька Бучацького району.
За попередньою інформацією, малолітня йшла узбіччя вулиці у попутному напрямку з транспортними засобами. В якийсь момент вона розвернулася, вибігла на проїжджу частину дороги і опинилася під колесами автомобіля.
Водій ВАЗу не встиг вчасно загальмувати і як результат – дитину з струсом головного мозку та відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до реанімації.
Кермувальник попередньо тверезий.
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