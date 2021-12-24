Майже триста нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, під кінець тижня захворюваність почала збільшуватися.

Протягом доби з підтвердженим діагнозом коронавірусу померло п’ятеро людей. Серед померлих – чоловік 30 років.

«Ми продовжуємо перебувати в ситуації епідемії ковіду. Але на відміну від початку, у нас з’явився дуже потужний засіб, щоб захистити себе та не паралізувати діяльність нашого міста. Мені хотілося б, щоб наше місто було в числі кращих обласних центрів, які демонструють, що завдяки згуртованості, правильному розумінню значення вакцинації, ми можемо забезпечувати абсолютно безперебійну діяльність всіх структур нашого міста і не створювати будь яких обмежень населенню», – зазначив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

Щодоби в області проводять більше тисячі ПЛР-досліджень коронавірусу. Кожен третій-четвертий тест виявляється позитивним.