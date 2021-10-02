Близько чотирьохсот нових випадків COVID-19 зареєстрували в обласному центрі з контролю хвороб сьогодні. Учора виявили майже півтисячі нових хворих. Дев’ятеро інфікованих коронавірусом, померли. Це мешканці області, старші 60 років.

Епідемічна ситуація з COVID-19 різко ускладнилася на Тернопільщині під кінець тижня. Найбільше хворих епідеміологи реєструють серед соціально активних людей. Більшість з них – невакциновані. Як зазначив лікар-інфекціоніст лікарні швидкої допомоги Тернополя, професор Василь Копча, цього тижня також значно побільшало госпіталізацій.

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“Донедавна в нашому відділенні було кілька пацієнтів, хворих на COVID-19. Сьогодні відділення майже заповнене. Хворі далі надходять, є хвилювання з приводу того, де вони будуть розміщені. Серед хворих багато таких, які потребують кисневої підтримки. Госпіталізовуємо переважно хворих у старшому віці. Більшість з них невакциновано. Тому сьогодні, як ніколи важливо і необхідно щепитися від хвороби».

Додамо, учора на Тернопільщині від коронавірусу імунізувалося майже 2,5 тис. осіб. З початку кампанії двома дозами щепилося понад 119 тисяч осіб, одну дозу отримали майже 157 тисяч людей.