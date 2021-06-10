Складні метеорологічні явища передбачають синоптики наприкінці тижня на Тернопільщині.

У регіоні пройдуть сильні грози, місцями можливі шквали. Температурні показники сягатимуть 22 градусів вище нуля.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у четвер в області зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Подекуди можливі дощі з грозами. Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, вдень позначки термометрів сягатимуть 22 градусів вище нуля.

«Циклону так подобається в Україні, що він вирішив лишитися ще на кілька днів. Доплатить за перебування звичною своєю валютою – дощами й грозами. У четвер грозові дощі пройдуть практично повсюди в Україні. При грозах можливі шквали і град! Температура повітря радуватиме, протягом дня завтра очікується +20 +24 градуси», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, друга половина червня буде більш спекотною і сухою. А поки температурні показники залишатимуться комфортними.