247 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Під кінець тижня в області збільшився показник захворюваності та летальності.

На окремих адміністративних територіях області відстежують вищі показники захворюваності. Пов’язують це із рівнем вакцинації населення.

“На кінець тижня ми почали реєструвати дещо більше випадків захворювання на Ковід. Середньоденна кількість летальних випадків протягом тижня дещо перевищує минулотижневу статистику. Це більше семи випадків за добу. Станом на сьогодні рівень захворюваності на сто тисяч населення складає 338 випадків. Перевищують загальнообласний показник місто Бережани – 653 випадки на сто тисяч, Козівський район – 443, Заліщицький – 421, Тернопільський район – 419. Тернопільський міський показник нижче названих, складає 391 на сто тисяч, десь незначно перевищує середньообласний показник, це за рахунок доступності медичної допомоги, більш повного обліку хворих, забезпеченості можливості лабораторних обстежень”, – зазначив на засіданні міського оперативного штабу епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев.

Додамо, за словами лікарів, епідемічний процес на Тернопільщині проходить хвилеподібно. Загалом в обласному центрі з контролю хвороб фіксують тенденцію до зниження захворюваності.