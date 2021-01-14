Понад дві сотні нових випадків коронавірусу зареєстрували на Тернопільщині минулої доби. За словами епідеміологів, ситуація з COVID-19 під кінець тижня почала ускладнюватися.

Найбільше хворих учора діагностували у Тернополі. Серед районів у сумній статистиці лідирують Збаразький, Кременецький, Тернопільський.

«Ситуація щодо коронавірусу в області набирає обертів епідемічного неблагополуччя. З початку епідспостереження в області зареєстровано 52 718 випадків підозри на COVID-19. За результатами лабораторних досліджень методом ПЛР кількість підтверджених випадків перевищила 35 тисяч. Інтенсивний показник становить 3393 випадки на сто тисяч населення, що в 1,2 рази перевищує загальнодержавний рівень. В Україні такий показник становить 2914,6 випадків. Від початку пандемії цей показник в області перевищував загальнодержавний в 1,2 рази. Ми йдемо стабільно на високих показниках на рівні держави», – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Не обійшлося минулої доби і без летальних випадків. У Кременці помер чоловік 76-ти років, а в Лановецькому районі – 55-річна жінка. Загальне число летальних випадків на Тернопільщині перевищило півтисячі.