“Walk for Freedom” – мовчазну ходу під такою назвою організували у Тернополі. Акцію приурочили Європейському дню боротьби з торгівлею людьми.

Таким чином тернополяни хотіли привернути увагу до проблеми торгівлі людьми. Учасники акції роздавали жителям міста листівки з інформацією, як не потрапити у біду. Як зазначила директорка розвитку ГО “Відродження нації” Оксана Шлюсар, ключовим завданням є підвищення рівня поінформованості громадян про цю проблему та привернення уваги до становища жінок, чоловіків і дітей, які постраждали від цього злочину. «Цей захід не є протестом, це мовчазна і мирна хода, яка проходить вже чотири роки поспіль на захист мільйонів чоловіків, жінок та дітей, які зараз знаходяться у рабстві. Минулого року до акції приєдналося 400 міст в 50 країнах світу”.

Додамо, Європейський день боротьби з торгівлею людьми започаткований 16 жовтня 2007 року Європейським Парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища. Під час акції розповсюджують матеріали про те, що таке торгівля людьми та які її види, як захистити себе від потрапляння в ситуації торгівлі людьми, куди звертатися за допомогою постраждалим.