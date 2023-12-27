Під час ворожого артобстрілу загинув 33-річний боєць з Тернопільщини

На фронті загинув захисник з Чорткова Віталій Мерена.

Про важку непоправну втрату повідомили у Чортківській міській раді.

“Ще один Герой повертається із війни до рідного дому на щиті… Надійшла жахлива звістка про загибель чортків’янина, стрільця-санітара Мерени Віталія”, – ідеться у повідомленні.

Віталія призвали на військову службу 22 березня 2023 року. Він служив в 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді у стрілецькому батальйоні на посаді стрільця-санітара. Загинув 25 грудня під час артилерійського обстрілу російськими військами поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району.

Бійцю було 33 роки.

Співчуття рідним. Вічна і світла пам’ять Герою.