Під час свят у Тернополі зафіксували десятки порушень карантину

25 порушень у тернопільських ресторанах зареєстрували поліцейські під час Великодніх свят.

Про це повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца. Щодо богослужінь, то більшість церков дотримувалися визначених санітарно-епідемічних правил.

Під час виявлення порушень поліцейські робили попередження. У разі нехтування зауваженнями, притягували до відповідальності.

“За минулі вихідні було виявлено 25 порушень. Найбільше порушень ми зафіксували у трьох закладах громадського харчування. Під час свят грубих порушень не було зафіксовано. Ми звертали більше увагу на ситуацію в храмах, де було найбільше людей. В основному люди були в масках. Вдячні священикам, що з розумінням віднеслися до цієї ситуації”, – зазначив на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом Сергій Осадца.

Додамо, під час свят поліціянти працювали у посиленому режимі. До патрулювання громадських місць залучали представників Нацгвардії та рятувальників.