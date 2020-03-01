У церкві УГКЦ в селі Мар’янівка Тернопільського району віднайшли старовинні ікони, вік яких – 126 років.

Скарб виявили отець Іван Зозуля спільно зі старшим братом Петром Костиком та майстрами, які здійснювали підготовчі роботи з перекриття храму. Про це повідомляють у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.

“Радісна знахідка відкриває нам автентичну духовну спадщину нашої парафії, – розповідає о. Іван Зозуля, декан Великоберезовицький. – Що більше: ми отримали підтвердження, що головними фундаторами храму була сім’я Романа та Ксенії Малевичів. Це безумовно нові цінні знахідки для історії сакрального мистецтва УГКЦ та парафії у с. Мар’янівка”.

Священик також повідомив, що за участю комісії у справах сакрального мистецтва Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ громада парафії відреставрує знайдені ікони.