Під час ремонту тернопільського наркодиспансеру державі завдали збитків на 350 тисяч гривень

Понад 350 тис грн збитків при ремонті Тернопільского обласного наркодиспансера – у службовій недбалості підозрюють директора товариства-підрядника.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства, через службову недбалість якого державі завдано збитків на суму понад 350 тис грн. (ч. 2 ст. 367 КК України).

За версією слідства, під час виконання у 2017-2018 роках реконструкції лікувального корпусу комунальної установи «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО товариство – підрядник завищило вартість виконаних робіт. Директор підприємства підписав документи, за якими підряднику було незаконно виплачено з державного бюджету понад 350 тис грн.

Триває досудове розслідування, що здійснюється слідчими ГУНП в Тернопільській області.