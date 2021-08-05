Під час ремонту каплиці на Тернопільщині знайшли старовинну сипальницю. ВІДЕО

Ремонтували каплицю, а наткнулися на старовинний гріб. У Монастириськах місцеві жителі разом зі священником взялися оновити фасад та покрівлю каплиці, що на цвинтарі.

Невеличкій будівлі понад 400-та років. Як зазначив історик Петро Козубський, звели її коли в місті володарювали Потоцькі. За переказами місцевих, у графа помер син, і він побудував дитині усипальницю. З усіх міст Тернопільщини усипальниця Потоцьких збереглася у Монастириськах, повідомляють Т1 Новини.

У повоєнні часи приміщення пустувало. Згодом, у 90-х роках усипальню реставрували під каплицю, на купол почепили хрести. А всередині почали проводити богослужіння.

Дещо змінили покрівлю, укріпили фасад. Всередині залишили старовинний престол, який за три століття майже не зруйнувався.

За словами сотрудника парафії Воздвиження Чесного Хреста міста Монастириська Бучацької єпархї УГКЦ отця Віталія Федьківа, найголовніше ж приміщення – у підвалі. Його замурували у 90-х, але зараз, під час ремонту, знову відкрили. Всередині дві домовини. Розбита дерев’яна і закрита, металева.

Усипальниця Потоцьких, розповів історик Петро Козубський, може стати однією з пам’яток та туристичних родзинок Монастирищини.

Але все це потребує щонайменше зацікавленості влади та фінансування. Своїми силами отець Віталій знайшов благодійників та матеріали для покрівлі каплиці. Але ще потрібні кошти на роботу майстрів.

Долучитися до відновлення усипальниці Потоцьких закликають усіх охочих. Реквізити для благодійності: Федьків Віталій Олексович, 5167803250019226.