Під час ремонту дороги на Тернопільщині викопали людські рештки

На лінію 102 надійшло повідомлення від працівників дорожньої фірми про те, що в селі Городище Козівської селищної громади виявлено скелетовані людські останки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 міста Бережани.

З’ясувалося, людські рештки були виявлені під час ремонтних робіт на автодорозі М-30. Поспілкувавшись із старостою села, виникло припущення, що останки можуть належати жертві Другої світової війни, адже на даній ділянці проходила лінія фронту. Так це чи ні – має підтвердити судово-медична експертиза. Про даний випадок правоохоронці повідомили співробітників обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.