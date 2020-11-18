Під час протестів у Києві затримали мешканця Тернопільщини

Чоловіка доставили до територіального управління поліції для з’ясування усіх обставин скоєного.

Вчора у центральній частині Києва, зокрема біля приміщення Верховної Ради України проходила акція протесту підприємців. Під час протестів поліція затримала мешканця Тернопільщини.

Про це повідомляють на офіційному сайті Національної поліції.

“Мітингарі перекрили прохід до ВРУ, чим заважали народним обранцям безперешкодно потрапити до адміністративної будівлі. На неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок, учасники акції не реагували. Відтак, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів до ВРУ. У цей момент один з учасників заходу вчинив злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського та намагався вчинити з правоохоронцями бійку. Наразі 50-річного правопорушника, жителя Тернопільської області, доставлено до територіального управління для з’ясування усіх обставин та притягнення його до відповідальності”, – ідеться у повідомленні.