Під час прощі до Зарваниці молодь зможе поспілкуватися із Главою УГКЦ

17-18 липня відбудеться Загальнонаціональна проща до Зарваниці. Цьогоріч паломництво приурочене до 425-річчя Берестейської унії та молитви за мир в Україні.

Під час прощі, у рамках творення Єдиного молодіжного простору УГКЦ, відбудеться традиційна вже ДЕСЯТА зустріч молоді з Блаженнішим Патріархом Святославом!

“Особливістю цієї зустрічі в тому, що молодь має унікальну можливість запитати Главу УГКЦ про все, що їй цікаво. Запитання надсилайте за цією ФОРМОЮ!”, – повідомляють у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії.