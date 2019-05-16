Дитина з опіками у лікарні та пошкоджені вогнем дві кімнати – це наслідки пожежі, яка виникла в одному із сіл Лановецького району. Причиною пожежі стала воскова свічка.

Як повідомляє Тернопіль 1, у будинку готувалися до відправи по померлому. В труні горіла свічка. Проте над ранок родичі вийшли з будинку по господарських питаннях, свічка догоріла і спалахнула пожежа, в результаті якої постраждав десятирічний хлопчик. Він спав у сусідній кімнаті.

Його з термічними опіками госпіталізували в реанімаційне відділення. За попередніми даними, вогонь пошкодив тулуб, стегно, спину та верхні дихальні шляхи. Загрози життю хлопчика немає.