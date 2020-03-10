Житель села Петриків Тернопільського району допомагав обрізувати гілки дерев на церковному подвір’ї одного з храмів на території Збаразького району.

Як повідомляють у поліції, чоловік з власної необережності впав майже з восьмиметрової висоти. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Чоловіка спочатку шпиталізували до Збаразької центральної лікарні, а звідти каретою швидкої було доправлено в Тернопільську університетську лікарню, проте медикам не вдалося врятувати пацієнта.

У весняний період власники господарств часто самотужки, без будь яких засобів страхування беруться за обрізання гілок дерев. Тому варто бути максимально уважними, виконуючи такі роботи на висоті.