Під час повітряної тривоги в одному з населених пунктів Тернопільщини зафіксували падіння уламків ворожих обʼєктів на територію приватного домогосподарства.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
На щастя, люди не постраждали. За попередньою інформацією, не ушкоджене і майно.
Ще в одному домогосподарстві цієї ночі через вибухову хвилю пошкоджено вікна та двері житлового будинку. Постраждалих немає.
На місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці, відбувається аналіз речових доказів ворожих злочинів.