Під час нічної атаки на Тернопільщині впали уламки ворожих об’єктів: пошкоджено будинок

Під час повітряної тривоги в одному з населених пунктів Тернопільщини зафіксували падіння уламків ворожих обʼєктів на територію приватного домогосподарства.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

На щастя, люди не постраждали. За попередньою інформацією, не ушкоджене і майно.

Ще в одному домогосподарстві цієї ночі через вибухову хвилю пошкоджено вікна та двері житлового будинку. Постраждалих немає.

На місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці, відбувається аналіз речових доказів ворожих злочинів.