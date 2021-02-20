Під час морозів на Тернопільщині почастішали пожежі в житловому секторі

Під час холодної пори на Тернопільщині почастішали пожежі в житловому секторі. Тільки у лютому в області рятувальники гасили понад три десятки таких займань. Часто вони стаються через необережне використання електроприладів.

Учора горів житловий будинок у Кременці. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Втім, рятувальникам вдалося зупинити його поширення. Як повідомили у ДСНС області, схожа пожежа сталася у селі Кошляки Тернопільського району.

“Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку на площі 15 м. кв., пошкоджено облицювання комину на площі 2 м. кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговими караулами, під час гасіння врятовано житловий будинок. У місті Кременець на вул. Дубенська виникла пожежа житлового будинку. Під час гасіння врятовано житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку на площі 20 м. кв., пошкоджено облицювання стін та стелі кімнат будинку, перекриття на площі 20 м. кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються”.

Серед причин пожеж у житловому секторі — куріння в ліжку. Відтак жителів краю просять відмовитися від цієї поганої звички.