Під час комендантської години Тернополем розгулював підозрілий чоловік з пістолетом. ФОТО

Патрульні виявили чоловіка, який мав з собою, ймовірну, зброю.

Учора вночі, близько 1-ї години, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від небайдужих громадян, що на вулиці Протасевича перебуває чоловік, у якого є зброя.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, де виявили ймовірного правопорушника. Патрульні, відповідно до закону, провели поверхневу перевірку й знайшли у громадянина предмет схожий на пістолет та набої до нього, без відповідних дозвільних документів.

Охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин. Наразі, по цій події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.