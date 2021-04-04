Самотні жителі Тернополя, люди з інвалідністю, паліативно хворі отримують допомогу від волонтерів проекту “Домашня опіка”.

Завдяки меценатам і небайдужим мешканцям, благодійники розширили кількість послуг. Адже під час карантину побільшало потребуючих людей.

Домашня опіка – це комплексна підтримка людей, які з тих чи інших обставин, частково або повністю втратили здатність піклуватись про себе самі. Така підтримка надається командою фахівців, які є одним із найбільших ресурсів проекту, що реалізовується у благодійному фонді “Карітас”.

Як зазначила координаторка проекту Наталія Масник, для багатьох підопічних така допомога надзвичайно цінна. Люди часто потребують не лише продуктів та інших матеріальних речей, а й психологічної підтримки.

“Кожного наші волонтери надають допомогу літнім самотнім людям; людям з інвалідністю та паліативно хворим. За любов, турботу, чуйність, час та увагу, за відкрите серце до підопічних, працівники проекту “Домашня опіка” отримують слова вдячності від людей, для яких вони стали, мов рідні. І це надихає до подальшої праці”.

Охочих підтримати проект “Домашня опіка”, просять звертатися до волонтерів.