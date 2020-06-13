Пасажирські перевезення на Тернопільщині перевіряють поліцейські та працівники Укртрансбезпеки. Зокрема, рейди спрямовані на виявлення незаконних трансферів, яких побільшало під час карантину.

Під час перевірки виявили трьох перевізників, які працювали без відповідних документів. Про це повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. На порушників склали адміністративні матеріали.

«У літньо-оздоровчий період інспектори відділу безпеки дорожнього руху зосередять свою увагу на проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи серед пасажироперевізників, особливо тих, що надають послуги з нерегулярних перевезень пасажирів та організованих груп дітей, стосовно дотримання вимог законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, заборони здійснення нерегулярних або регулярних спеціальних пасажирських перевезень, регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю 150 км автобусами, не обладнаними тахографами».

Таким чином правоохоронці намагаються попередити аварійність за участю громадського транспорту, а також виявити перевізників, що працюють нелегально.

Софія Романська