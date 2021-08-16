Під час футбольного матчу на Тернопільщині помер гравець

У Ланівцях, що на Тернопільщині, під час футбольного матчу помер Андрій Герасимчук.

Сумну новину, про смерть молодого хлопця під час гри у футбол, повідомили редакцію 0352.ua читачі.

Під час матчу Андрію стало погано. Через це, його замінили у процесі гри. Але стан хлопця не покращувався. Він знепритомнів.

Медики здійснювали реанімаціні заходи близько двох годин, але врятувати його не змогли.

Андрій Герасимчук родом із села Якимівці Тернопільської області. Грав у футбол за місцеву лановецьку команду. Хлопцю було лише 29 років. Про нього згадують, як про дуже доброго та щирого чоловіка, який завжди був душею компанії.