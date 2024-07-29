28 липня в Озерній на стадіоні відбувся фінальний поєдинок Ліги Тернопільщини сезону-2023/24 з футболу між командами Тернопільського району – ФК «Біла» та «Вікторія» (В. Бірки).

У кульмінаційний момент, коли футболісти, тренери, вболівальники та керівництво Асоціації футболу Тернопільщини було готове розпочати урочисту церемонію нагородження, сталося те, чого ніхто не очікував, пише Перший онлайн.

Голова Озернянської громади Назар Романів вийшов до місця для урочистостей з величезним букетом троянд. Через кілька секунд Назарій реалізував свій сюрприз. На футбольний газон стадіону він запросив свою кохану Вікторію, якій на повному людей стадіоні зробив пропозицію руки і серця. Букет квітів – це був лише перший подарунок. Після кількох надзвичайно приємних слів, закоханий став на коліно та подарував коханій каблучку. При величезній кількості свідків Вікторія сказала «Так!».