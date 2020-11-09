Понад сто людей долучилося у Тернополі до благодійного забігу «Подаруй світло». Вони зібрали 60 тисяч гривень, які використають на спорудження інклюзивного дитячого майданчика.

Передувала забігу інтенсивна розминка. Кожин учасник самостійно обирав дистанцію від ста метрів до двадцяти кілометрів. «Дякую кожному, хто долучився, підтримав тут, в інших містах та в далеких країнах – ви неймовірні! Такі справи дають можливість вірити, що в нас все чудово тут і зараз, просто інколи необхідно собі та іншим про це нагадати. 60 000 грн. зібрано і всі кошти спрямовуються на завершення будівництва інклюзивного майданчика – скоро відбудеться відкриття», – зазначив співорганізатор дійства Роман Задорожний.

Загалом для участі у забігу «Подаруй світло» зареєструвалося близько двох сотень людей у різних містах і країнах світу. Вони долали дистанції самостійно. «Вирішила долучитися до благодійного забігу, який був організований з метою збору коштів для завершення будівництва інклюзивного майданчику для дітей і молоді на території «Карітасу» в місті Тернопіль. Дякую щиро організаторам цього забігу, і кожному, хто долучився до цієї доброї справи. Насправді робити добро і бути добрим дуже легко і просто», – каже бігунка Тетяна Музика.

Додамо, інклюзивний майданчик споруджують на території благодійного фонду «Карітас». Його загальна вартість близько 800 000 гривень.