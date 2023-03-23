Захищаючи Україну від російських загарбників, 21 березня загинув Герой з Тернопільщини Олександр Єрьомін.
Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.
Олександр Єрьомін проживав у селі Карначівка. Йому був 41 рік.
Смертельне поранення Герой отримав внаслідок артилерійського обстрілу поблизу Преображенки Запорізької області.
“Щире співчуття рідним і близьким воїна. Вічна слава Герою!”, – ідеться у зверненні олови громади.
Про час і місце зустрічі загиблого бійця буде повідомлено додатково.