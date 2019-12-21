Чорну ялинку з порожніми упаковками від ліків, які життєво необхідні для ВІЛ-інфікованих, встановили під облдержадміністрацією.

У Міністерстві охорони здоров’я дотепер не розглянули питання, щодо забезпечення ліками ВІЛ-інфікованих. Це ставить під загрозу життя таких людей.

Цього року на Тернопільщині виявили близько ста випадків ВІЛ-інфекції. Ситуація змушує хвилюватися лікарів-епідеміологів та громадськість. Відтак Всеукраїнська благодійна організація «100% життя» ініціювала акцію «Чорна ялинка» у Тернополі.

«Питання закупівлі ліків до тої пори не розглянуте. Тому загострюється проблема з вчасною доставкою ліків, а також ймовірний ризик переривання лікування. Ми подали документи до Міністерства охорони здоров’я ще у травні, проте питання на розгляд так і не потрапило, і навіть не були сформовані робочі групи. З березня 2020-го року люди можуть залишитися без терапії, тобто ризикують перервати лікування. Всеукраїнська мережа «100% життя» підняла це питання у всіх областях, щоб представники громадськості та влади розуміли, яка проблема і шукали шляхи її вирішення. Найбільш гостро проблема стоїть на Східній Україні. Під час революційних подій та загострення військової ситуації чимало ВІЛ-інфікованих не мали належного лікування та доступу до життєво необхідних медикаментів. Також гостро стоїть проблема на Харківщині, чимало хворих з цього регіону не мають достатньо ліків, щоб продовжувати лікування».

За словами лікарів, в регіоні спостерігається негативна тенденція щодо СНІДу. Цьогоріч народилось 11 дітей від ВІЛ-інфікованих матерів. Одній дитині встановлено діагноз ВІЛ-інфекція. Майже у половини носіїв ВІЛ-інфекції діагностували СНІД. Найбільше таких хворих у Тернополі, Збаразькому, Кременецькому та Чортківському районах. Жодного хворого на СНІД не зареєстровано у Бучацькому, Зборівському, Підволочиському та Шумському районі. Основний вік інфікованих 30-39 років.

Софія Романська