Під Бахмутом загинув захисник з Бучача

З глибоким сумом повідомляємо про загибель солдата Анатолій Аркатова.

Захисник загинув внаслідок обстрілу противника, отримавши поранення, несумісні з життям, в районі населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області.

Бійцю було 44 роки. Він проживав у Бучачі.

Про важку непоправну втрату повідомили у Бучацькому ТЦК.

“Його мужність і відданість завжди залишаться прикладом для нас !!!!!

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна!”, – ідеться у зверненні ТЦК.

Вічна пам’ять Герою.