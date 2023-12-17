З глибоким сумом повідомляємо про загибель солдата Анатолій Аркатова.
Захисник загинув внаслідок обстрілу противника, отримавши поранення, несумісні з життям, в районі населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області.
Бійцю було 44 роки. Він проживав у Бучачі.
Про важку непоправну втрату повідомили у Бучацькому ТЦК.
“Його мужність і відданість завжди залишаться прикладом для нас !!!!!
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна!”, – ідеться у зверненні ТЦК.
Вічна пам’ять Герою.