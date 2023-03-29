Під Бахмутом загинув снайпер з Тернопільщини: йому було всього 24 роки

На Донеччині загинув стрілець-снайпер з Лановецької громади Микола Юрчишин.

Про це повідомили на сторінці Лановецької міської ради.

Миколі Юрчишину було лише 24 роки. Він загинув 26 березня під час виконання бойового завдання. Життя солдата обірвалось поблизу населеного пункту Новобахмутівка Донецької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

“Молодий захисник віддано та сміливо служив в ім’я майбутньої Перемоги! Вічна пам’ять загиблому Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.