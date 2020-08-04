У Тернопільській області в селі Підзамочок Бучацького району археологи проводили розкопки біля південно-східної стіни. В результаті вчені виявили сліди стародавнього поселення.

Про це повідомили на сторінці Національного заповідника замки Тернополя в Facebook.

“З 27 по 30 липня у південно-східної стіни замку проходили розкопки. В результаті проведених робіт археологи виявили піч, крепіди, багато залишків плитки, кераміки і тонкостінних келихів. Також вони розчистили фундамент палацу”, – сказано в повідомленні на сторінці.

Джерело: РБК-Україна