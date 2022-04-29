Більше тисячі голосів на офіційному порталі Тернопільської обласної ради набрала петиція щодо підтримки законопроекту про заборону УПЦ МП в Україні.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Громадськість вимагає від нас ухвалення звернення до територіальних парафій УПЦ, що перебувають в єдності з московським патріархатом з проханням перейти до ПЦУ, а також — звернутися до Верховної Ради України про підтримку законопроекту щодо заборони УПЦ МП в Україні,– зазначив Михайло Головко.

Він також наголосив на тому, що депутатський корпус Тернопільської обласної ради має проявити свою свідому громадянську позицію та підтримати петицію. Тому Михайло Головко невідкладно підписав розпорядження «Про проведення третього пленарного засідання четвертої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання».

З текстом петиції можна ознайомитися ТУТ.