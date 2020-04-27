Капітально відремонтувати вулицю Волинську у Тернополі мають намір у міській раді. Рішення про це прийняли після відповідної петиції, яку на сайті петицій зареєстрували у лютому.

«Просимо провести капітальний ремонт дороги вулиці Волинської: проїзної частини, тротуарів, інженерних мереж, через її вкрай незадовільний стан з можливим оновленням трубопроводів водопостачання, водовідведення та інших комунікацій, – написав Ігор Процик, автор документу. – Оскільки вулиця Волинська знаходиться під гострим кутом нахилу та примикає до вулиці Загребельної важливо в проекті капітального ремонту дороги передбачити встановлення колекторів дощової каналізації на обох вулицях. Важливість проведення комплексного капітального ремонту дороги також полягає в тому, що на вулиці Волинській розташована Тернопільська міська лікарня №3, міська поліклініка, амбулаторія №5 Центру первинної медико-санітарної допомоги. Ці заклади щодня відвідують працівники та пацієнти зі всієї громади міста, до них доїжджають машини швидкої допомоги, використовуючи дорогу та тротуари вулиці Волинської».

Петиція набрала 308 голосів і на одному із засідань виконавчого комітету її підтримали.

– Це вулиця із садибною забудовою, – зазначив В’ячеслав Стемковський, заступник міського голови. – Часто будинки не мають централізованої каналізації, натомість використовують септики. Оскільки у міській забудові заборонені септики, то ремонт вулиці буде тривалою процедурою, необхідно все узгодити зі всіма мешканцями. Якщо робити капітальний ремонт дороги, то потрібно провести централізовану каналізацію, комунікації, мережі і так далі, а це займе багато часу.

У прийнятому рішенні сказано, що в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології повинні виготовити проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт дороги вул. Волинська в м.Тернополі». А при виділенні коштів з міського бюджету – забезпечити організацію виконання робіт вказаних у проектно-кошторисні документації.

Ольга Трач