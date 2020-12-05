Петриківський дитячий будинок-інтернат планують перетворити у центр спеціалізованих послуг. Там перебуватимуть жінки з розумовою відсталістю та розладами психіки.

Як розповів начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд, на Тернопільщині триває реформа деінституалізації, яка передбачає влаштування у родини усіх дітей, які нині перебувають в інтернатних закладах.

«Петриківський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат для дітей з інвалідністю утворений ще у 1967 році. Наразі там проживає 88 осіб. Це підопічні з 4 областей України, а саме Волинської, Херсонської, Чернівецької та Тернопільської. Ми маємо на меті трансформувати інтернатний заклад щоб забезпечити в найкращий спосіб потреби вихованців та підготувати їх до дорослого життя. Тернопільщина – одна з чотирьох областей в Україні, де реалізовується пілотний проєкт про реформування інтернатних закладів».

Згідно із запропонованим проєктом, дитячий будинок планують перетворити в клієнтноорієнтований Центр спеціалізованих послуг для дорослих осіб з помірно розумовою або розладами психіки, в якому створені гідні умови життя та можливості повернення в громаду. Центр має діяти як комунальне некомерційне підприємство соціально-медичного спрямування.