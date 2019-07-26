Відомий аграрій та меценат Петро Гадз отримав подяку за вагомий благодійний внесок у матеріально-технічне забезпечення бійців операції об’єднаних сил на сході України.

Вручив відзнаку від імені громадської організації «Штаб національного спротиву Збаразького району» батько Героя Небесної Сотні Ігор Костенко.

Як розповів волонтер, Петро Гадз вже не перший рік допомагає у матеріально-технічному забезпеченні бійців на передовій.

– Наша громадська організація дуже рада, що є така небайдужа та добра людина. Петро Іванович завжди відгукується на наші прохання, тому заслуговує подяк. Так, наприклад, нещодавно придбав двигун для автомобіля на передову. Окрім цього, підприємства Петра Гадза часто передають волонтерам багато яблук, які ті відправляють бійцям. Ще жодного разу Петро Іванович не залишив наше прохання поза увагою. Дай, Боже, здоров’я таким людям, – розповів Ігор Костенко.

За словами Петра Гадза, навіть найменша допомога військовим є дуже важливою для них.

– Значну частину матеріально-технічної бази бійці отримують саме від волонтерів. Навіть невелика допомога може стати дуже важливою для наших вояків Вже кілька років я намагаюся допомагати громадським організаціям, які забезпечують військових на передовій усім необхідним. Мені приємно докласти свою частку до волонтерської діяльності, – зазначив Петро Гадз.