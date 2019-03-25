Президент України Петро Порошенко привітав учасників мистецько-патріотичного фестивалю “Вставай Сонце”. Сьогодні, 25 березня, перебуваючи на Тернопільщині у робочій поїздці, він завітав на гала-концерт фестивалю, де вручив нагороди переможцям.

Нагадаємо, що пісенно-танцювальний фестиваль відбувся у кожному районі області за ініціативи відомого співака та композитора, лідера гурту” Нічлава”, нашого земляка Андрія Підлужного за підтримки Тернопільської облдержадміністрації. Організували конкурс на підтримку державних ініціатив. Його мета – пошук нових талантів серед учасників різних вікових категорій від 6 до 55 років. Учасники демонстрували свої вміння у танцях та співах.

За словами Президента України, такі ініціативи дуже важливі, бо завдяки їм є можливість не лише популяризувати українську пісню та культуру, а й також дозволяють молоді реалізовуватися. Тому, підкреслив, Петро Порошенко, їх однозначно потрібно підтримувати. “Ви робите фантастичну справу. І тепер вся Україна почує, як зустрічають сонце тут, на Тернопіллі. Вся країна почує, яка красива українська пісня і які співучі у нас люди. І ми вкотре наголошуємо, що в України європейське майбутнє, а в цьому залі є і майбутні “джамали” та майбутні “онуки”. Вірю, що на Тернопіллі буде багато гостей, у тому числі й іноземних, і ви їх зустрічатимете українською піснею. Вітаю також організаторів фестивалю, бо ви великі молодці і ви демонструєте, яка красива наша українська пісня і що все в нас буде добре”, – звернувся зі сцени до учасників фестивалю Президент.