Високі економічні показники, сумлінне дотримання податкового законодавства, гідні заробітні плати та постійний рух вперед – за такими принципами понад 15 років працює підприємство відомого аграрія та мецената Петра Гадза «Бучачагрохлібпром».

Про здобутки й труднощі, які приніс 2019 рік, державні програми підтримки агропромислового комплексу й плани на майбутнє говоримо з головою наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петром Гадзом.

– Петре Івановичу, яким для Вашого підприємства був 2019 рік з огляду на погодні умови?

– Рік, що минув, був непростим. Нестабільність погоди створювала неабиякі незручності. Дощ то лив кілька тижнів поспіль, то взагалі земля потерпала від посухи. Попри це, наша професійна команда навчилася господарювати у різних умовах. Майже 4 роки поспіль ми недоотримуємо 200-250 мм опадів, а це 40-45 % від норми. Доволі суттєвий показник, але виходимо з того, що маємо.

– Як щодо матеріальних ресурсів ТзОВ «Бучачагрохлібпром» у 2019 році?

– 2019-й виявився дорогим роком для нашого підприємства, бо комісія з фінансування сягала 20 %, а це – п’ята частина. Ставка рефінансування Національного банку теж була досить високою. Це значно вплинуло на відсоткову ставку комерційних банків. На діяльності підприємства позначилося і зміцнення курсу гривні. Якщо ми закупляли ресурси за курсом 28,5-28,6 на сільськогосподарську програму, то довелося продавати зерно з абсолютно іншим еквівалентом. 80 % нашої продукції йде на експорт і це, звісно, вплинуло на фінансові показники. Загалом я задоволений роком. Ми завершили його з невеликим, але прибутком.

– Назвіть основні фінансові показники діяльності підприємства за минулий рік.

– Загальна сума всіх інвестицій склала майже 210 мільйонів гривень. Минулоріч ми вклали у будівництво 145 млн, в оновлення основних засобів – 32 млн. Для «Бучачагрохлібпрому» це – колосальна сума. Податки всіх рівнів становили понад 100 млн. Середньомісячна заробітна плата – 16 400 грн. Ми створили ще 120 робочих місць. Вважаю, що сільськогосподарський рік підприємство завершило позитивно. «Бучачагрохлібпром» відкрито сплачує усі податки, демонструючи відповідальність та патріотизм до своєї держави. Ми повністю викорінили явище «зарплати в конвертах» й забезпечуємо своїх працівників соціальними виплатами. Прозорість та чесність у веденні бізнесу – пріоритет нашого підприємства.

– Якими державними програмами підтримки фермерських господарств скористалося ТзОВ «Бучачагрохлібпром» у 2019 році?

– Ми скористалися низкою програм: урядовою програмою часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна; програмою часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання; програмою підтримки за закуплені племінні тварини, сперму ВРХ та ембріони; програмою відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин; програмою підтримки суб’єктів АПК шляхом здешевлення кредитів; отримали бюджетну дотацію за утримання корів молочно-м’ясного та м’ясного напрямків. Варто відмітити, що усі державні програми діють прозоро. Як при минулому уряді, так і при чинному, я впевнений, ніхто з фермерів не давав «відкатів». Немає жодних зловживань у цій сфері і це – велика перемога України.

– Що можете сказати про закордонний досвід державної підтримки сільського господарства?

– Мені до вподоби німецькі сучасні технології у галузі тваринництва. Там держава створила особливі умови для сільського господарства. Вона дає фермеру кредит для будівництва на 20 років під 1 %. Окрім цього, ще й відшкодовує 50 % вартості будівельних робіт. Якщо фермерство не збанкрутувало і підприємець продовжує займатися цією справою, то через 10 років повертають інших 50 %. У Німеччині розуміють, що створення якісної м’ясної та молочної продукції, нові робочі місця – непроста справа. У цій країні допомагають фермерам будувати нові технологічні підприємства, аби продукція була здоровою та безпечною для людей.

Хочу зауважити, що в останні роки в Україні ми спостерігаємо непогані тенденції підтримки сільського господарства. Зокрема, на будівництво нових потужностей держава компенсує 30% вартості. Для нашого господарства – це, насамперед, можливість відшкодувати вартість розмитнення найновішого обладнання, зекономити на транспортуванні і без проблем заплатити ПДВ.

– Які плани на 2020 рік?

– Цього року ми будемо збільшувати поголів’я ВРХ, імпортувати нетелі з-за кордону. У зв’язку з цим плануємо збільшити кількість робочих місць до 150 й, відповідно, платитимемо більше податків. В планах також є будівництво нових тваринницьких комплексів й реконструкція діючих. Працюватимемо й над збільшенням доданої вартості. Фермерство – нелегкий бізнес. Аж через 2,5 роки після народження теля починає давати молоко. А весь той час у нього треба інвестувати. Наша справа потребує великих кредитних фінансових ресурсів. Тому, звісно, ми стежимо за державними програмами підтримки й намагаємося їх на максимум використовувати, бо це наше право. Держава допомагає тим, хто будує нові комплекси, створює робочі місця та найголовніше – працює легально й відкрито.