Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз та директор італійського підприємства Vitafrut Societa Agricola SRL Андреас Обкірчер домовилися про створення спільного підприємства на території Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади.

Йдеться про 500 гектарів саду, у який інвестують 25 мільйонів євро. Такий крок дозволить забезпечити роботою жителів громади, а також дасть чималі надходження до місцевого бюджету.

Петро Іванович Гадз каже, із проханням залучити інвестиції у Золотопотіцьку ОТГ до нього звернувся голова громади Михайло Прокіпчук.

– Михайло Дмитрович попросив у мене допомоги, аби Золотопотіцька ОТГ стала економічно сильною – створила нові робочі місця, виготовляла продукцію та поповнювала свій бюджет. Він каже: «Петре, чи знаєш когось, хто б інвестував у нашу громаду?». Я одразу звернувся до свого колеги Андреаса з Італії. Він відгукнувся й прилетів до нас у таку сніжну погоду. Ми вирішили створити у Золотопотіцькій громаді спільний проект – інвестувати в посадку 500 гектарів саду 25 мільйонів євро, – розповів Петро Гадз.

Директор Vitafrut Societa Agricola SRL Андреас Обкірчер відзначив, що Петро Іванович Гадз – надійний партнер, а це надзвичайно важливо у бізнесі.

– У першу чергу я дякую Вам, Петре Івановичу. Вже більше семи років ми знаємо один одного. Я впевнений, що з вами можна робити хорошу роботу. Коли я приїхав сюди, то впевнився у цьому. Бачу у Вас серйозну персону, надійну людину, а це дуже важливо для нашої співпраці. Впевнений, що ми разом створимо успішне підприємство, – наголосив італієць.

Голова Золотопотіцької ОТГ Михайло Прокіпчук підкреслив, що новостворене підприємство покращить якість життя у громаді.

– Дякую Петру Івановичу за те, що відгукнувся на моє прохання та проявив таку ініціативу. Я бачу, що Ви – серйозні та досвідчені партнери. Думаю, що проект, який ми сьогодні започаткували, буд в силі. Золотопотіцька громада з кожним днем нарощуватиме темпи розвитку, – зазначив Михайло Прокіпчук.