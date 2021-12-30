Відновлення, живлення, боротьба з сухістю на кінцях та відсутністю об’єму біля коренів – саме такий обсяг щоденної праці припадає на кожного майстра

Зима, як і літо – екстремальні пори року для волосся будь-якого типу. Саме в цей період перукарі традиційно не мають часу на себе – робота над красою чужого волосся не залишає можливості подбати про себе. Відновлення, живлення, боротьба з сухістю на кінцях та відсутністю об’єму біля коренів – саме такий обсяг щоденної праці припадає на кожного майстра.

Зазвичай, всі процедури проводять за допомогою виключно професійної косметики. Назву деяких брендів більшість навіть не пригадають, адже це добре відомі імена у вузьких колах. Проте є ім’я, на яке вже встигли звернути увагу жінки, що витрачають шалені кошти на процедури в салонах. І це відомий бренд Kerastase. В магазині Parfums представлена майже вся професійна серія бренду для ідеальних локонів.

Професійний догляд як в салоні – вигадка чи міф

Розмаїття серій та легкість використання – те, що робить Kerastase ідеальним помічником в догляді за пасмами та ідеальним подарунком д будь-якого свята. Достатньо лише обрати потрібну серію – та насолоджуватись бездоганними локонами:

Якщо волосся сухе та пошкоджене, допоможе серія для інтенсивного живлення. Знесилені пасма без об’єму потребують на велику кількість зміцнювальних речовин, що стимулюють фолікули та зміцнюють волосся по всій довжині.

Reflection – ідеальний подарунок для володарки освітленого або фарбованого волосся. Завдяки препаратам серії відновлюється еластичність та життєву силу. Бонус – блиск, від якого неможливо відвести очі.

Багаторічні дослідження передували виникненню серії косметичних препаратів Densifique. В основі – гіалуронова кислота, молекули стемоксидину, пептиди. Завдання – зробити волосся густішим і розкішним.

Спеціальний догляд – це комплекс унікальних компонентів для позбавлення від лупи, себореї, надлишку жиру та випадіння. Препарати можна використовувати з терапевтичною метою та профілактичною. І це – лише невеликий перелік секретів, які загрожують майстрам-перукарям зменшенням роботи. Тож не вагайтесь зменшити щомісячний чек на салони краси. Kerastase подбає про вас.