Тернопіль відвідав тревел-блогер Олександр Ляпота. Чоловік веде свій YouTube-канал уже кілька років. Своїми враженнями про місто він поділився у новій серії відеоблогу.

За день відео набрало більше 30-ти тисяч переглядів, повідомляє 0352.ua.

Разом із дітьми та дружиною, чоловік вперше відвідав наше місто. Відео Олександр випустив під назвою “Тернопіль – величезні перспективи і велике розчарування …”. Розпочав своє знайомство з Тернополем блогер з центру. Олександр підкреслив красу пішохідної зони у центральній частині міста, водночас підкреслюючи недолугість пристройок, що псують вигляд історичних будівель.

“Це все треба підмарафетити. Змінити асфальт, старі лавочки, але організація території – чудова”, – поділився своїми враженнями блогер, відпочиваючи біля Тернопільського ставу.

Пляж “Циганка” також викликав у блогера двоякі відчуття.

“З однієї сторони зроблено ж, але як…”, – коментує Олександр.

У коментарях користувачі висловлюють і свої враження від міста та від переглянутого відео.

“Ми були з сім’єю в Тернополі кілька разів, знімали відео на нашому каналі. Нам дуже сподобався цей чудове місто”, – пише Родинний щоденник.

“Живу в Тернополі. Повністю підтримую все сказане! Дякую за контент.”, – пише Дмитро.