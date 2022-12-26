Підсумкове засідання Громадської ради з присвоєння Всеукраїнської премії імені Братів Богдана і Левка Лепких за 2022 рік відбулося 23 грудня. На ньому визначили шестеро Лауреатів премії. Троє із них – родом із Тернопільщини.

– Обговоривши кандидатури та, зважаючи на ювілей Богдана Лепкого, вирішили збільшити кількість цьогорічних лауреатів премії, – повідомив Віктор Уніят, – заступник голови Ради. – Враховуючи ситуацію в Україні, Громадська рада вирішила вручити премії в індивідуальному порядку до Дня Соборності України, а цьогорічний фонд премії перерахувати на потреби ЗСУ. Цього року, як і минулого, матеріальну складову премії формує патріотична благодійна організація «Фонд Михайла і Мар’яни Головко».

За рішенням Громадської Ради Лауреатами всеукраїнської літературно-мистецької премії стали:

поет, член НСПУ Роман Вархол (м. Львів) – за активну літературну діяльність останніх років, зокрема книги «Підкова Пегасова, або Кобзарь по-лемківски» та «Легенда ветхозавітна од Бояна Лемківського»;

(м. Львів) – за активну літературну діяльність останніх років, зокрема книги «Підкова Пегасова, або Кобзарь по-лемківски» та «Легенда ветхозавітна од Бояна Лемківського»; художниця Олеся Гудима (м. Тернопіль – Реджо-нель-Емілія, Італія) – за вагомий внесок в українське образотворче мистецтво та популяризацію української культури за кордоном, зокрема в Італії;

(м. Тернопіль – Реджо-нель-Емілія, Італія) – за вагомий внесок в українське образотворче мистецтво та популяризацію української культури за кордоном, зокрема в Італії; громадський діяч, активний учасник Революції Гідності (автор цього терміна), публіцист, доброволець добровольчої чоти «Карпатська січ» (2014–2015), боєць 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк (м. Київ) – за активну публіцистичну діяльність, відновлення історичної правди про національно-визвольний рух;

(м. Київ) – за активну публіцистичну діяльність, відновлення історичної правди про національно-визвольний рух; поет, член НСПУ Володимир Кравчук (м. Збараж) – за активну літературну діяльність та книги останніх років «Визріла дорога» та «Часоплин»;

(м. Збараж) – за активну літературну діяльність та книги останніх років «Визріла дорога» та «Часоплин»; редактор, публіцист, член НСПУ Петро Федоришин (м. Тернопіль) – за літературознавчі та краєзнавчі дослідження, зокрема трилогію, присвячену 500-літтю Чорткова («Світло і тіні Чортківських замків. Сторінками історії міста (ХІ-ХVIII ст.). Книга перша», «Таємниці скарбів Садовських. Сторінками історії Чорткова (1772 – 1918 рр.). Книга друга», «У круговерті часу. Сторінками історії Чорткова (1918 – 1991 рр.). Книга третя»);

(м. Тернопіль) – за літературознавчі та краєзнавчі дослідження, зокрема трилогію, присвячену 500-літтю Чорткова («Світло і тіні Чортківських замків. Сторінками історії міста (ХІ-ХVIII ст.). Книга перша», «Таємниці скарбів Садовських. Сторінками історії Чорткова (1772 – 1918 рр.). Книга друга», «У круговерті часу. Сторінками історії Чорткова (1918 – 1991 рр.). Книга третя»); поетеса, редакторка, літературознавець, член НСПУ Мар’яна Савка (м. Львів) – за серію літературознавчих праць, книги поезій для дітей та дорослих.

Окрім цього, під час засідання у листопаді Громадська рада присвоїла Всеукраїнську премію імені Братів Богдана та Левка Лепких за 2022 рік Головнокомандувачу Збройних сил України, генералу Валерію Залужному – за створення боєздатної армії й ефективну оборону та звільнення окупованих територій України від московських загарбників.

На фото: Один із Лауреатів цьогорічної премії – Петро Федоришин